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أخبار لبنان

الرئيس عون يبحث مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية خصوصًا في الجنوب وينوّه بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن في بيروت

2026-11-10 | 08:15
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الرئيس عون يبحث مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية خصوصًا في الجنوب وينوّه بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن في بيروت
الرئيس عون يبحث مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية خصوصًا في الجنوب وينوّه بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن في بيروت
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الرئيس عون يبحث مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية خصوصًا في الجنوب وينوّه بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن في بيروت

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قائد الجيش في بعبدا.. وأمن العاصمة على الطاولة
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08:06

قائد الجيش في بعبدا.. وأمن العاصمة على الطاولة

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد ظهر اليوم قائد الجيش رودولف هيكل وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الامن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.

08:06

قائد الجيش في بعبدا.. وأمن العاصمة على الطاولة

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد ظهر اليوم قائد الجيش رودولف هيكل وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الامن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.

لليوم الثاني تواليًا.. العثور على جثة مواطن في جنوب لبنان
07:42

لليوم الثاني تواليًا.. العثور على جثة مواطن في جنوب لبنان

أفاد مراسل الجديد بأنه عُثر على المواطن ع. ب. جثة داخل سيارته في بلدته النميرية، في قضاء النبطية، مصابًا بطلق ناري في الرأس، وإلى جانبه مسدس حربي.

ونُقل الجثمان إلى أحد مستشفيات النبطية، فيما حضرت إلى المكان دورية من الأجهزة الأمنية المختصة وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.

وتُعدّ هذه الحادثة الثانية التي تشهدها بلدة النميرية، بعدما عُثر أمس على المواطن أ. ه. جثة في منزله، وإلى جانبه بندقية كلاشنيكوف.

07:42

لليوم الثاني تواليًا.. العثور على جثة مواطن في جنوب لبنان

أفاد مراسل الجديد بأنه عُثر على المواطن ع. ب. جثة داخل سيارته في بلدته النميرية، في قضاء النبطية، مصابًا بطلق ناري في الرأس، وإلى جانبه مسدس حربي.

ونُقل الجثمان إلى أحد مستشفيات النبطية، فيما حضرت إلى المكان دورية من الأجهزة الأمنية المختصة وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.

وتُعدّ هذه الحادثة الثانية التي تشهدها بلدة النميرية، بعدما عُثر أمس على المواطن أ. ه. جثة في منزله، وإلى جانبه بندقية كلاشنيكوف.

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