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مسؤول في وزارة الخارجية لمراسل الجديد بواشنطن: الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للجيش اللبناني إذ قدمت منذ عام 2006 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية بما في ذلك 190 مليون دولار للجيش اللبن
2026-11-10 | 10:31
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مسؤول في وزارة الخارجية لمراسل الجديد بواشنطن: الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للجيش اللبناني إذ قدمت منذ عام 2006 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية بما في ذلك 190 مليون دولار للجيش اللبن
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مسؤول في وزارة الخارجية لمراسل الجديد بواشنطن: الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للجيش اللبناني إذ قدمت منذ عام 2006 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية بما في ذلك 190 مليون دولار للجيش اللبن
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