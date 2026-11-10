مسؤول في وزارة الخارجية لمراسل الجديد بواشنطن: الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للجيش اللبناني إذ قدمت منذ عام 2006 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية بما في ذلك 190 مليون دولار للجيش اللبن