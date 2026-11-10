مسؤول في وزارة الخارجية لمراسل الجديد بواشنطن: الخطاب الذي يقدم توصيفاً خاطئاً لمشكلات لبنان لا يساهم في استعادة سيادة لبنان لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل