عن خطوات الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله.. ماذا قالت الخارجية الأميركية للجديد؟

قال مسؤول في لمراسل الجديد في ، إن واشنطن ما زالت تتوقع من "المضي قدماً في اتخاذ خطوات موثقة للتحقق من نزع سلاح وتفكيك بنيته التحتية".



وأضاف: "نتوقع تقديم المزيد من المساعدات مع إظهار تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها في إطار الإطار الثلاثي".





وشدد على أن " الداعم للجيش اللبناني إذ قدمت منذ عام 2006 أكثر من 3 مليارات من المساعدات الأمنية بما في ذلك 190 مليون دولار للجيش اللبناني خلال العام الماضي".



