📺 هل تنتهي الحرب؟ (تابعوا النشرة المسائية)

معلومات الجديد: القاضي الحاج يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع عناصر حزب الله الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود البترون

معلومات الجديد: القاضي الحاج يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع عناصر حزب الله الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود البترون

معلومات الجديد: القاضي الحاج يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع عناصر حزب الله الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود البترون

معلومات الجديد: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج يتابع التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني الذي عُثر على جثته داخل شقة في محلة طريق الجديدة في