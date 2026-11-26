فرنسا "تجس" نبض "حزب الله".. والثنائي يرفض! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأنه "خلال لقاء جمع وفدًا فرنسيًّا بمسؤولين في ، قال الوفد إنّ فرنسا، في إطار سعيها إلى الحفاظ على دورها في ، وبوصفها حاملة القلم، اقترحت على الجانب الأميركي صياغة نصّ يدمج بين القرارين 1701 الذي يتمسّك به ، واتفاق الإطار الذي تصرّ عليه وإسرائيل. وبذلك، سيكون لفرنسا دور في أيّ قوّات قد تتشكّل في جنوب لبنان".



ووفق الصحيفة، فإن " ، الذي كان مصرًّا على دور لفرنسا في اتفاق عام 2006، ولاحقًا في اتفاق تشرين، لم يكن مرتاحًا إلى الطرح الفرنسي، وانتقد تقديم باريس مصالحها على حساب مصلحة . وشهد اللقاء تباينًا في المقاربات بين الحزب والوفد الفرنسي حيال الوضع في الجنوب، في واحدة من المرات النادرة التي يختلف فيها الجانبان. وقد سمع الوفد من الحزب موقفًا واضحًا، مفاده أنّه غير مستعدّ لتغطية وجود أيّ قوّات في ما لم تكن أممية، متمسّكًا برفضه صيغة اتفاق الإطار وما قد ينتج منها، ومفصّلًا مخاطر بنوده".



وكانت الزيارة بمكانة جسّ نبض عاد منه الوفد الفرنسي خائبًا، لا سيّما حيال الدور الذي ارتضته فرنسا لنفسها. فالوفد كان صريحًا في الإشارة إلى أنّه مضطرّ إلى دمج اتفاق الإطار بالقرار 1701 كي يحافظ على وجوده في الجنوب ويرضي الجانب الأميركي في ما يتعلّق بالاتفاق. ولذلك اختار صيغة الدمج، طالبًا من الحزب ضمانات، إلّا أنّ جواب الأخير جاء واضحًا: "لا دخل لنا".



وبدأت فرنسا إعداد مسوّدة الدمج، ووضعت بعض المسؤولين في أجوائها. وبحسب المعلومات، لا يتعلّق الأمر بعملية دمج فعلية، بل باستصدار قرار جديد يتضمّن بنودًا من اتفاق الإطار، أو أبرزها، على أن تشكّل القرارات الدولية، ولا سيّما القرار 1701، المرجعية التي يستند إليها. وهو ما قد يجعل الخطوة أقرب إلى إجراء شكلي لا يمكن الركون إليه.



وتبرز خشية من أن يتقدّم لبنان باقتراح لتعديل القرار 1701 بما يتضمّن اتفاق الإطار، الأمر الذي قد يعطّل استخدام والصين حقّ النقض (الفيتو). ذلك أنّ المشاورات الأولية أفضت إلى اعتبار أنّ تقديم المقترح من خارج الدولة قد يسهّل إقناع موسكو وبكين بالمعارضة، وهو ما يسعى إليه حزب الله داخليًّا، وإيران من خلال علاقاتها مع روسيا والصين.



وتؤكد مصادر دبلوماسية للمدن، على أن "ما تسرّب من المسوّدة التي تعمل عليها فرنسا يُظهر أنّ الأمر لا يتعلّق بعملية دمج، بل بالعمل على إصدار قرار جديد تحت عنوان الدمج، قد لا يحظى بمظلّة أممية، خصوصًا أنّه يتحدّث عن فريق مراقبة سيتركّز عمله في منطقة شمال الليطاني".



وفي هذا السياق، اتفق الثنائي على رفض المسوّدة، بعد التداول في ما علم من مضمونها، كما عبّر عن معارضته وجود أيّ قوّة خارج إطار الدولي.



كما رفض الطرفان وجود قوّات متعدّدة، لم تُحدّد جنسيّتها بعد، ويُرجّح أن يُعتمد لها توصيف مختلف عن مصطلح "متعدّدة الجنسيات"، على أن تكون مهمّتها مساعدة على تطبيق اتفاق الإطار.