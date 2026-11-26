مداهمات وإشعال إطارات.. ماذا يحصل في صبرا؟

صدر عن - العامة البلاغ التالي:



"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لضبط المخالفات في المؤسسات الغذائية وحماية الصحة العامة، وبناء على إشارة ، نفذت قوة من قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة بمؤازرة المجموعة الخاصة في هذه وفوج التدخل السريع في وحدة القوى السيارة، وبرفقة خبراء من وزارات الصحة والزراعة والاقتصاد، بتاريخ 24-11-2026، مهمة للكشف على جميع الملاحم في سوق صبرا.



وبنتيجة الكشف، تبين وجود 25 ملحمة غير مرخصة، جرى ختمها بالشمع الأحمر.



وأثناء مغادرة القوة، تجمهر عدد من المواطنين، وتخلل التجمهر إشعال إطارات في محاولة لمنعها من الخروج. وعلى الأثر، عملت القوة على معالجة الوضع وإعادة وتفريق المتجمهرين".