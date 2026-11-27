وحسب معلومات من مصادر رسمية مسؤولة ومتابعة للموضوع، فإن "المقترح – الصيغة التي تعمل عليها لم تتبلور بعد بشكل نهائي ورسمي، ولكن المندوب الفرنسي في يطوف بمقترحاته على الدول للتداول معها حول الصيغة، والفكرة تحظى بدعم ومن بعض الدول الاخرى غير الاوروبية. وسيعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مطلع الاسبوع المقبل لمتابعة البحث في تفاصيل الصيغة ، ولكن المصادر تخشى من أن الوقت بات داهماً وتأخير القرار قد يستمر الى الشهر المقبل، وربما الى ما بعد انتهاء الولاية الدولية، واذا لم يتم التوصل الى اتفاق مقبول من جميع الاطراف قد تنتهي مهمة اليونيفيل ومهلة الانسحاب وتكون سنوات خدمتها الطويلة في قد ضاعت سدًى، ويقع الجنوب تحت وطاة الفراغ الامني واستمرار الاحتلال الاسرائيلي بل وتمدُّده ليشمل مناطق جديدة.لكن المصادر توضح ان "تباطؤ انسحاب وحدات اليونيفيل وعلى فترات تمتد بضعة أشهر، يجعل من الصعب على قوات الاحتلال السيطرة على المواقع التي تتمركز فيها وحدات اليونيفيل حالياً، لكن الخوف هو لما بعد انسحابها من هذا الموقع او ذاك، علماً أن عدد مراكزها في كل الجنوب يقارب 50 موقعاً".وتؤكد المصادر أن "الموقف ما زال غامضاً بل وملتبساً بعض الشيء لأنه يتماهي مع الموقف الاسرائيلي الى اقصى حدّ، برفض أي صيغة فرنسية أو غير فرنسية لا تتناسب مع طرح هاتين الجهتين بأن المخرج برأيهما يكون بالتنسيق المباشر بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي، لكن الادارة الاميركية تعطي الفرنسيين فرصة لإخراج الصيغة التي تريدها أن تناسب مطالبها. هذا عدا عن وجود دول كبرى اخرى لها رأيها مثل والصين صاحبتي حق النقض- الفيتو، برفض أي صيغة تخالف التوجُّه الدولي بأن يكون اي حل او اقتراح تحت راية المنظمة الدولية لا طرف دولياً منفرداً او مجموعة اطراف دولية غير خاضعة للامم المتحدة. لذلك فالفيتو سيف ذو حدّين بيد الاميركي كما بيد الروسي والصيني".وتشير المصادر الرسمية المتابعة الى ان "الخلافات والتباين في المواقف من الصيغ المقترحة الفرنسية والاميركية لا يقتصران على الجانب الدولي بل يمتدان الى لبنان بين موافق على هذه الصيغة او تلك او رافض لها، وهو أمر يزيد من تعقيد التوافق على قرار واحد وصيغة واحدة".