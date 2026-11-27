وتبيّن من المتابعة أن عدداً من هذه الصفحات والأشخاص قد يكونون موجودين خارج الأراضي ، فيما تستمر القطعات المختصة في إجراء التحقيقات والاستقصاءات اللازمة لكشف هوية المتورطين وتوقيفهم، بالتنسيق مع المختص.

لذلك، تحذّر المواطنين من الوقوع ضحية هذا النوع من عمليات النصب والابتزاز، وتطلب منهم عدم:

التواصل أو التفاعل مع صفحات أو أشخاص مجهولين يدّعون ممارسة السحر أو تقديم خدمات العلاج الروحي عبر الإنترنت

إرسال أي صور أو مقاطع فيديو شخصية، ولا سيما تلك التي يمكن استخدامها للإساءة إليهم، إلى أي جهة مجهولة، تحت أي ذريعة كانت

مشاركة المعلومات الشخصية أو الحساسة مع أشخاص مجهولين عبر .

الاستجابة لطلبات المبتزين أو تحويل أي مبالغ مالية إليهم عند التعرض لمثل هذه العمليات.

إضافة إلى ذلك، يُرجى المبادرة إلى الإبلاغ عن أي محاولة نصب أو ابتزاز، عبر تقديم شكوى لدى ، أو يمكن إرسالها من خلال خدمة «بلّغ» المتوافرة على تطبيق ، المتاح على متجري «App Store» و«Google Play»، وذلك بغية متابعة البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. كما يُرجى عدم حذف الرسائل أو المحادثات أو أي مواد من شأنها المساعدة في تحديد هوية المرتكبين وكشفهم.

وتؤكد هذه استمرارها في متابعة هذه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بناءً على إشارة القضاء المختص".