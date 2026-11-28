وقع إشكال داخل مطعم الشمس في بلدة عنجر، بين المدعو "م.ف"، سوري الجنسية، وعناصر أمن المطعم، وذلك بعدما حضر المذكور، وفق المعلومات، وهو بحالة سُكر، وبدأ بالتلفظ بعبارات نابية والمطالبة بالحصول على الطعام مجاناً.وتطور الموقف إلى تدافع ومشادة بينه وبين عناصر الأمن، ما أدى إلى سقوطه وإصابته في رأسه، وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
في المشهد السياسي، ينتظر لبنان معطيات أوضح عن موعد جولة تفاوضية جديدة، وفي معلومات الجديد أن الاجتماع سيكون عسكريا وعبر زوم فقط، فيما اكد مصدر رسمي للجديد أن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مرتبط بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، وما إذا كانت هذه الحكومة ستبقي على الصيغة السابقة للوفد الاسرائيلي أو ستدخل تعديلات عليها، وكل ذلك يرتبط بالتشكيلة الحكومية، علما أن استئناف التفاوض يفترض أن يكون تلقائيا بعد التشكيل.