تامر حسني يرد على تصريحات حسن شاكوش عن زفافه

نشر الفنان المصري تامر حسني، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر تصريحات مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال حلوله ضيفاً على برنامج "العرّافة" الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة على قناتَي "النهار" و"المحور"، والتي تحدث فيها عن تامر ورفضه أخذ أجر مقابل الغناء في حفل زفافه.

وعلّق تامر حسني على الفيديو قائلاً: "يا حبيبي يا حسن شكراً على كلامك الجميل ومليون مبروك وربنا يعينك ويكتبلك كل الخير أنت ومراتك ويكرمك ربنا بأجمل الأولاد".

وتابع تامر حديثه شاكراً بسمة وهبة بالقول: "كل الشكر للإعلامية الكبيرة الجميلة بسمة وهبة، ألف شكر على كلامك يا محترمة".

هذا وكان حسن شاكوش قد صرّح بأنّه اتصل بـ تامر حسني ودعاه إلى زفافه ليغنّي بمقابل مادي، الذي رد عليه بالقول: "حبيب قلبي ألف مبروك، الدنيا غليت، وفّر فلوسك"، مضيفا: "وبالفعل حضر تامر إلى حفل الزفاف وغنّى من دون أي مقابل مادي، وكذلك فعل الفنانون رامي صبري ومصطفى قمر ومحمد نور وأحمد بتشان ومحمود الليثي وحمو بيكا وعمر كمال ورضا البحراوي... كلهم غنّوا في فرحي بدون أي مقابل مادي".