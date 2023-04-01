اعتداء على ملكة جمال عربية وتشويه وجهها.. إليكم ما حصل

تعرضت ملكة جمال النيل، الشابة مروة عادل، الى اعتداء من احد جيرانها الذي عمد الى تشويه وجهها باستخدام آلة حادة، ما ادى الى عدة طعنات وجروح في وجهها وجسمها، وجروح قطعية متفرقة تم تقطيبها بـ25 غرزة.



وفي التفاصيل، روت الشابة المصرية ما حصل معها، اذ قالت إنها كانت على موعد للخروج مع إحدى صديقاتها للتنزه، لكنها فوجئت بهجوم جارها واعتدائه عليها بآلة حادة وضربها على رأسها بعد غلق باب المنزل عليها، لكي يتمكن من تنفيذ فعلته وتشويه وجهها.

وتابعت في تصريحات لصحف مصرية: "قبل ما أنزل سمعت صوت حد طالع ونازل على السلم ولم أهتم، ولما نزلت لقيت الباب مقفول وحد بيهجم عليا وبيضربني على دماغي"، كاشفة أنها أصيبت بحالة من الانهيار العصبي وعدم استيعاب ما يحدث لها بعد اعتداء جارها عليها بالضرب.

وأشارت الشابة المصرية إلى أنها حاولت مقاومته ومنعه من الاعتداء عليها، ولكنها فشلت فظلت تصرخ وتطلب الإغاثة، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها هذا الشاب على أحد الأشخاص، اذ قالت: "طعن أخاه بالسكين كما طعن والده قبل ذلك".

وعلى إثر ذلك، حررت أسرة مروة عادل بلاغا اتهمت فيه جارها بالاعتداء على ابنتهم ومحاولة الشروع في قتلها، فتم ضبطه وإحالته إلى جهات التحقيق بشمال الجيزة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام، بتهمة تشويه وجه طالبة جامعية تحمل لقب ملكة جمال النيل بمنطقة الوراق.