طارق تميم يتعرض لحادث اثناء تصوير "النار بالنار"

وفي التفاصيل، نشر الشاب ويُدعى محمد على صفحته عبر فيسبوك، صورة للممثل طارق تميم تظهر اصابته برجله، وارفقها بالتعليق التالي: "أستاذ طارق بعتذر مسبقاً عن نشر الصورة.. نحن وعم نصور مسلسل النار بلنار صار حادثة مع طارق أثناء تصوير أحد المشاهد ببداية المسلسل.. هيدي الحادثة أدت لتمزق الرباط الصليبي بأجر طارق اليسرى".وتابع الشاب: "الحكيم طلب منو الراحة لمدة ٢٥ يوما على الأقل ليرجع يصورها ويشوف اذا بيقدر بعلاج من دون عملية.. طارق هو ومعي بالسيارة قلي أنا مستحيل عطِّل حدا.. ما تقول انو الركبة عندي هيك صاير فيها وأصرّ على هيدا الحكي"، مضيفا: "طارق كمّل المسلسل بأجر وحدة.. ومعظم مشاهده كانت هو و عم يمشي".وختم الشاب كلامه بالقول: "بالنسبة إلي.. طارق تميم هو من أفضل الممثلين بلبنان.. مش بس بالأداء.. لا بل بالألتزام والتواضع والروح الحلوة يلي عنده.. أنا محظوظ بمعرفتي فيك".الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن محبتهم الكبيرة لـ طارق تميم واثنوا على احترافيته وابداعه في الاداء في العمل، متمنيين له بالمقابل الشفاء العاجل.