بلومبيرغ: الليرة اللبنانية تتصدّر قائمة أسوأ العملات!

وبحسب بيانات بلومبيرغ، حلت العملات العربية في المراكز الأمامية للعملات الأسوأ أداءً، حيث احتل الجنيه المصري المرتبة الثالثة بتراجع 38.3% مقابل الدولار.

وعلى صعيد العملات العالمية، حلّ البيزو التشيلي في المركز الرابع مسجلاً تراجعًا بنسبة 10.2% مقابل الدولار، بينما حلت الليرة التركية في المركز الخامس بتراجع 7%.