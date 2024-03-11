بلومبيرغ: الليرة اللبنانية تتصدّر قائمة أسوأ العملات!
تتصدر الليرة اللبنانية قائمة العملات الأسوأ أداءً على مستوى العالم خلال عام 2024، حيث سجلت تراجعًا هائلًا بنسبة تفوق 83% مقابل الدولار الأمريكي. وتأتي الليرة النيجيرية في المركز الثاني بتراجع 42% منذ بداية العام.
وبحسب بيانات بلومبيرغ، حلت العملات العربية في المراكز الأمامية للعملات الأسوأ أداءً، حيث احتل الجنيه المصري المرتبة الثالثة بتراجع 38.3% مقابل الدولار.
وعلى صعيد العملات العالمية، حلّ البيزو التشيلي في المركز الرابع مسجلاً تراجعًا بنسبة 10.2% مقابل الدولار، بينما حلت الليرة التركية في المركز الخامس بتراجع 7%.