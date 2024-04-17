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إقتصاد

الذهب يحلّق في ظل التوتر بالشرق الأوسط وانخفاض الدولار

2024-04-17 | 08:11
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الذهب يحلّق في ظل التوتر بالشرق الأوسط وانخفاض الدولار
الذهب يحلّق في ظل التوتر بالشرق الأوسط وانخفاض الدولار

​ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، لتقترب من مستويات قياسية مع تزايد خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الثمين كملاذ آمن. كما ساهمت التراجعات قصيرة الأجل في قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية في دعم أسعار الذهب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2389.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 1014 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 2431.29 دولار والمسجل يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2405.10 دولار.

الذهب يحلّق في ظل التوتر بالشرق الأوسط وانخفاض الدولار

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أسعار النفط تتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو واحد بالمئة

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أسعار النفط تتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو واحد بالمئة
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