الذهب يحلّق في ظل التوتر بالشرق الأوسط وانخفاض الدولار

ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي آخر، مواصلاً ارتفاعه المستمر لمدة أسبوع بعد أن أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض أسعار الفائدة "في وقت ما هذا العام".



