رويترز: الذهب يصل في المعاملات الفورية إلى 4300 دولار للأونصة للمرة الاولى

ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4 آلاف ليرة والمازوت 3 آلاف ليرة، فيما انخفض سعر قاروة الغاز 26 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
حطّم سعر الذهب في مستهلّ التعاملات الآسيوية اليوم، رقما قياسيا جديدا ببلوغه 3501,59 دولارا للأونصة، متجاوزا بذلك رقمه القياسي السابق المسجّل في نيسان والذي بلغ يومها 3500,10 دولار للأونصة، بحسب "فرانس برس".
وقّع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، وقد أحاله على الفور على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مجراه القانوني بعد رفعه الى رئيس الجمهورية والحكومة للتوقيع عليه.