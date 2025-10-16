رويترز: الذهب يصل في المعاملات الفورية إلى 4300 دولار للأونصة للمرة الاولى

وقّع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، وقد أحاله على الفور على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مجراه القانوني بعد رفعه الى رئيس الجمهورية والحكومة للتوقيع عليه.