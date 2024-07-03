التضخم يتراجع في تركيا..إليكم الأرقام

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في حزيران عند 1.64 بالمئة مقارنة مع 3.37 بالمئة في آيار الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45 بالمئة.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن ينخفض التضخم السنوي إلى 72.6 بالمئة في حزيران بعد أن سجل في آيار أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2022. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 42.6 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.