التضخم يتراجع في تركيا..إليكم الأرقام
أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6 بالمئة في حزيران، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في حزيران عند 1.64 بالمئة مقارنة مع 3.37 بالمئة في آيار الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45 بالمئة.
وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن ينخفض التضخم السنوي إلى 72.6 بالمئة في حزيران بعد أن سجل في آيار أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2022. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 42.6 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.