حاكم مصرف لبنان: الإجراءات التنظيمية تساهم في استعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي

شارك حاكم يرافقه وفد مصغّر، في مؤتمر “No Money for Terror” الذي عُقد في Paris برعاية G7.



وقد جمع المؤتمر كبار المسؤولين الدوليين، بمن فيهم الفرنسي، ووزير الخزانة الأميركي السيد Scott Bessent، ورئيس World Bank Group، والمديرة العامة لـ International Monetary Fund، وحكام من المنطقة بما في ذلك حاكم البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الإقليمية التابعة لـ Financial Action Task Force في منطقة وشمال .



وخلال المؤتمر، شارك الحاكم في مناقشات ركزت على الأدوات والآليات المطلوبة لمكافحة التمويل غير المشروع، وأموال المخدرات، وتمويل الإرهاب، ومنع دخولها إلى النظام المالي الشرعي.



وأكد حاكم مصرف أن الإجراءات والتدابير التنظيمية المستمرة التي يعتمدها تبقى منسجمة بالكامل مع مهمته الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير القانونية، وتعزيز معايير الشفافية والامتثال، واستعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي، ودعم جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية التابعة لـ Financial Action Task Force.