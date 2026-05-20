إقتصاد

حاكم مصرف لبنان: الإجراءات التنظيمية تساهم في استعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي

2026-05-20 | 02:33
حاكم مصرف لبنان: الإجراءات التنظيمية تساهم في استعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي
حاكم مصرف لبنان: الإجراءات التنظيمية تساهم في استعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي

صدر عن مصرف لبنان، البيان التالي:

شارك حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يرافقه وفد مصغّر، في مؤتمر “No Money for Terror” الذي عُقد في Paris برعاية G7.

وقد جمع المؤتمر كبار المسؤولين الدوليين، بمن فيهم وزير المالية الفرنسي، ووزير الخزانة الأميركي السيد Scott Bessent، ورئيس World Bank Group، والمديرة العامة لـ International Monetary Fund، وحكام المصارف المركزية من المنطقة بما في ذلك حاكم البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الإقليمية التابعة لـ Financial Action Task Force في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال المؤتمر، شارك الحاكم في مناقشات ركزت على الأدوات والآليات المطلوبة لمكافحة التمويل غير المشروع، وأموال المخدرات، وتمويل الإرهاب، ومنع دخولها إلى النظام المالي الشرعي.

وأكد حاكم مصرف لبنان أن الإجراءات والتدابير التنظيمية المستمرة التي يعتمدها تبقى منسجمة بالكامل مع مهمته الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير القانونية، وتعزيز معايير الشفافية والامتثال، واستعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي، ودعم جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية التابعة لـ Financial Action Task Force.
 
 
 
حاكم مصرف لبنان: الإجراءات التنظيمية تساهم في استعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي

💶 فايننشال تايمز: اليورو يسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي

ضريبة اضافية على استيراد الذهب؟ (الديار)
ضريبة اضافية على استيراد الذهب؟ (الديار)

حذّرت جهات اقتصادية ومالية من الاقتراح الذي يجري التداول به لفرض ضريبة إضافية على استيراد الذهب والأحجار الكريمة، تحت عنوان تعزيز إيرادات الخزينة في ظل العجز المتفاقم،

ضريبة اضافية على استيراد الذهب؟ (الديار)

حذّرت جهات اقتصادية ومالية من الاقتراح الذي يجري التداول به لفرض ضريبة إضافية على استيراد الذهب والأحجار الكريمة، تحت عنوان تعزيز إيرادات الخزينة في ظل العجز المتفاقم،

لأول مرة.. الذهب يسجّل سعرًا قياسيًا

قفز الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزا مستوى 5000 دولار للأونصة (الأوقية) ، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لأول مرة.. الذهب يسجّل سعرًا قياسيًا

قفز الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزا مستوى 5000 دولار للأونصة (الأوقية) ، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

