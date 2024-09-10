أسهم اليابان تهبط!

وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض بنسبة 0.16% عند 36159.16 نقطة، بعد أن شهد ارتفاعاً بنحو 0.9% في وقت سابق من الجلسة، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على شراء الأسهم الأقل سعراً بعد عمليات بيع واسعة في الآونة الأخيرة.

وتترقب الأسواق حالياً تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إصداره يوم الأربعاء، والذي قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المتوقع أن يعلن قراره بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

كما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مكاسبه المبكرة، لينخفض بنسبة 0.35% إلى 2576.54 نقطة، مسجلاً تراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي.

على مستوى الأسهم، هبط سهم فاست ريتيلنج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، بنسبة 0.59%، بينما سجل سهم شركة تيرومو، المتخصصة في صناعة المعدات الطبية، انخفاضاً بنسبة 3.19%. في المقابل، شهد المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا ارتفاعاً بفضل صعود سهم طوكيو إلكترون، المتخصصة في إنتاج معدات تصنيع الرقائق، بنسبة 3.53%، وهي أكبر مكاسب على المؤشر نيكي. كما ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 1.96%.

من بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، ارتفعت أسهم 86 شركة، بينما انخفضت أسهم 138 شركة، واستقرت أسهم واحدة.