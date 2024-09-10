الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

إقتصاد

أسهم اليابان تهبط!

2024-09-10 | 04:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أسهم اليابان تهبط!
أسهم اليابان تهبط!

​هبط المؤشر نيكي الياباني للجلسة السادسة على التوالي، الثلاثاء، بسبب الحذر الذي يسود بين المستثمرين قبل صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة النقدية المقبل.

وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض بنسبة 0.16% عند 36159.16 نقطة، بعد أن شهد ارتفاعاً بنحو 0.9% في وقت سابق من الجلسة، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على شراء الأسهم الأقل سعراً بعد عمليات بيع واسعة في الآونة الأخيرة.

وتترقب الأسواق حالياً تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إصداره يوم الأربعاء، والذي قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المتوقع أن يعلن قراره بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

كما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مكاسبه المبكرة، لينخفض بنسبة 0.35% إلى 2576.54 نقطة، مسجلاً تراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي.

على مستوى الأسهم، هبط سهم فاست ريتيلنج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، بنسبة 0.59%، بينما سجل سهم شركة تيرومو، المتخصصة في صناعة المعدات الطبية، انخفاضاً بنسبة 3.19%. في المقابل، شهد المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا ارتفاعاً بفضل صعود سهم طوكيو إلكترون، المتخصصة في إنتاج معدات تصنيع الرقائق، بنسبة 3.53%، وهي أكبر مكاسب على المؤشر نيكي. كما ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 1.96%.

من بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، ارتفعت أسهم 86 شركة، بينما انخفضت أسهم 138 شركة، واستقرت أسهم واحدة

أسهم اليابان تهبط!

إقتصاد

عربي و دولي

اسهم اليابان

طوكيو

اليابان

نيكي

الإقتصاد الياباني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف اضطراب الإمدادات

اقرأ ايضا في إقتصاد

ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف اضطراب الإمدادات
2024-08-29

ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف اضطراب الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم في ظل مخاوف اضطراب الإمدادات، بعد توقف ليبيا عن إنتاج وتصدير الخام، بحسب "روسيا اليوم".

2024-08-29

ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف اضطراب الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم في ظل مخاوف اضطراب الإمدادات، بعد توقف ليبيا عن إنتاج وتصدير الخام، بحسب "روسيا اليوم".

أسعار الذهب تنخفض صباح اليوم: ما هي الأرقام الجديدة؟
2024-08-07

أسعار الذهب تنخفض صباح اليوم: ما هي الأرقام الجديدة؟

انخفضت أسعار الذهب قليلاً خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية. ينتظر المتعاملون مزيداً من المؤشرات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أيلول.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2385.60 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2425.30 دولارًا.
فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 27.0561 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 915.20 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 877.24 دولارًا.

2024-08-07

أسعار الذهب تنخفض صباح اليوم: ما هي الأرقام الجديدة؟

انخفضت أسعار الذهب قليلاً خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية. ينتظر المتعاملون مزيداً من المؤشرات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أيلول.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2385.60 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2425.30 دولارًا.
فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 27.0561 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 915.20 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 877.24 دولارًا.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024