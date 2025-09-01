الأخبار
إقتصاد

للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.. الفضة فوق الـ 40 دولاراً

2025-09-01 | 03:14
للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.. الفضة فوق الـ 40 دولاراً
للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.. الفضة فوق الـ 40 دولاراً

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مستفيدا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3475.72 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0238 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 أبريل. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 3546.10 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.. الفضة فوق الـ 40 دولاراً

"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين
ليلاً.. أسعار الذهب ترتفع!

"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين
05:42

"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين

وقّع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، وقد أحاله على الفور على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مجراه القانوني بعد رفعه الى رئيس الجمهورية والحكومة للتوقيع عليه.

05:42

"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين

وقّع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، وقد أحاله على الفور على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مجراه القانوني بعد رفعه الى رئيس الجمهورية والحكومة للتوقيع عليه.

ليلاً.. أسعار الذهب ترتفع!
2025-08-04

ليلاً.. أسعار الذهب ترتفع!

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

2025-08-04

ليلاً.. أسعار الذهب ترتفع!

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

من جديد.. الإتصالات في مرمى التشويش!
2025-07-18

من جديد.. الإتصالات في مرمى التشويش!

أوضحت شركتا "تاتش" و"ألفا" في بيان، أن "شبكتيهما لا تزالان تتعرّضان إلى تشويش خارجي متقطّع وغير اعتيادي، لا سيما في الواجهة البحرية الممتدة على طول ساحل بيروت، كسروان وجبيل، مما يؤثر في جودة الخدمات لدى مشتركيهما".

2025-07-18

من جديد.. الإتصالات في مرمى التشويش!

أوضحت شركتا "تاتش" و"ألفا" في بيان، أن "شبكتيهما لا تزالان تتعرّضان إلى تشويش خارجي متقطّع وغير اعتيادي، لا سيما في الواجهة البحرية الممتدة على طول ساحل بيروت، كسروان وجبيل، مما يؤثر في جودة الخدمات لدى مشتركيهما".

