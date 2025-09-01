"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين

وجاء في المادة الأولى: " يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 بقيمة /14.000.000/ل.ل. (فقط أربعة عشر مليون ليرة لبنانية)"
وفي المادة الثانية: "يُعطى المتقاعدون في الأسلاك العسكرية وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 بقيمة /12.000.000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)".
سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مستفيدا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
أوضحت شركتا "تاتش" و"ألفا" في بيان، أن "شبكتيهما لا تزالان تتعرّضان إلى تشويش خارجي متقطّع وغير اعتيادي، لا سيما في الواجهة البحرية الممتدة على طول ساحل بيروت، كسروان وجبيل، مما يؤثر في جودة الخدمات لدى مشتركيهما".