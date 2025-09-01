"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين

أوضحت شركتا "تاتش" و"ألفا" في بيان، أن "شبكتيهما لا تزالان تتعرّضان إلى تشويش خارجي متقطّع وغير اعتيادي، لا سيما في الواجهة البحرية الممتدة على طول ساحل بيروت، كسروان وجبيل، مما يؤثر في جودة الخدمات لدى مشتركيهما".

