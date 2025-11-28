الأخبار
إقتصاد

صعود في أسعار الذهب!

2025-11-28 | 02:51
صعود في أسعار الذهب!
صعود في أسعار الذهب!

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 14 تشرين الثاني، مع توقعات المستثمرين بخفض الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

ووصل الذهب الفوري إلى 4189.61 دولار للأوقية، مسجلاً مكاسب أسبوعية 3% وشهرية 3.9%.

كما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول إلى 4221.30 دولار للأوقية.

إقتصاد

عربي و دولي

أسعار الذهب

الذهب

الفائدة الأميركية

الاقتصاد العالمي

