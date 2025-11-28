صعود في أسعار الذهب!

ووصل الذهب الفوري إلى 4189.61 دولار للأوقية، مسجلاً مكاسب أسبوعية 3% وشهرية 3.9%.
كما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول إلى 4221.30 دولار للأوقية.
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:تضع وزارة الخارجية والمغتربين أمام اللبنانيين والناخبين في دول الانتشار جدولًا مفصلًا يبيّن أعداد المسجّلين بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية حول العالم حتى يوم أمس الخميس الواقع في 13 تشرين الثاني 2025، وذلك وفق البيانات الواردة عبر المنصّة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في الانتخابات النيابية للمغتربين : diasporavote.mfa.gov.lb
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار وقلص المستثمرون توقعاتهم لتخفيضات أكبر في الفائدة بعد تصريحات متشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الأميركي جيروم باول.
هبط سعر الذهب، صباح الأثنين، في المعاملات الفورية بأكثر من 2%، ليصل إلى 4028.84 دولارًا للأونصة.