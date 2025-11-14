اليكم عدد الناخبين اللبنانيين في الخارج!

أصدرت والمغتربين البيان التالي:



تضع وزارة الخارجية والمغتربين أمام اللبنانيين والناخبين في دول الانتشار جدولًا مفصلًا يبيّن أعداد المسجّلين بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات حول حتى يوم أمس الخميس الواقع في 13 تشرين الثاني 2025، وذلك وفق البيانات الواردة عبر المنصّة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في الانتخابات النيابية للمغتربين : diasporavote.mfa.gov.lb

وقد بلغ عدد اللبنانيين المسجّلين حتى تاريخه 55,548 ناخبًا موزّعين على السفارات والقنصليات في مختلف القارات، حيث سجّلت فرنسا النسبة الأعلى تلتها ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، ، أستراليا، الإمارات المتحدة، ساحل العاج والمملكة العربية .



وتغتنم والمغتربين هذه المناسبة لتجدّد دعوتها إلى جميع اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية لعدم التأخر في التسجيل عبر المنصّة الإلكترونية المخصّصة لذلك diaspora.mfa.gov.lb، مؤكدةً أنّ بعثاتها في الخارج تتابع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان أوسع مشاركة ممكنة في العملية الانتخابية المنتظرة.



واليكم جدول توزيع النسب الأعلى من المسجّلين في عددٍ من البلدان:

