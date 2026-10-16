خشية مفاجأة من إيران أو "حزب الله".. إسرائيل تتأهب عسكريًّا

رفعت خلال الأيام مستوى التأهب العسكري، خشية اندلاع تصعيد مع أو "حزب الله" في ، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق إعلام عبري.



وقالت هيئة البث الرسمية، الخميس، إن الجيش رفع مستوى التأهب وسط مخاوف من تصعيد محتمل على جبهات عدة، رغم عدم توفر معلومات استخباراتية محددة تشير إلى نية أو " " شن هجوم على .



وأضافت أن الجيش يتابع التطورات عن كثب، ويصف المرحلة الحالية بأنها "حساسة"، لا سيما في ضوء التجارب التي تجريها إيران منذ الأسبوع الماضي على صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.



ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني إسرائيلي، لم تسمه، قوله: "نعمل لضمان عدم تعرضنا للمفاجأة".



وأشارت إلى أن رئيس الوزراء سيعقد مساء الخميس اجتماعا أمنيا مصغرا بمشاركة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، لبحث التطورات.



ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن الاجتماع اعتيادي، وجرى تحديده في ظل التوترات الأمنية الراهنة.