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الشرق الأوسط والعالم

خشية مفاجأة من إيران أو "حزب الله".. إسرائيل تتأهب عسكريًّا

2026-10-16 | 10:44
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خشية مفاجأة من إيران أو &quot;حزب الله&quot;.. إسرائيل تتأهب عسكريًّا
خشية مفاجأة من إيران أو "حزب الله".. إسرائيل تتأهب عسكريًّا

رفعت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة مستوى التأهب العسكري، خشية اندلاع تصعيد مع إيران أو "حزب الله" في لبنان، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس، إن الجيش رفع مستوى التأهب وسط مخاوف من تصعيد محتمل على جبهات عدة، رغم عدم توفر معلومات استخباراتية محددة تشير إلى نية إيران أو "حزب الله" شن هجوم على إسرائيل.

وأضافت أن الجيش يتابع التطورات عن كثب، ويصف المرحلة الحالية بأنها "حساسة"، لا سيما في ضوء التجارب التي تجريها إيران منذ الأسبوع الماضي على صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني إسرائيلي، لم تسمه، قوله: "نعمل لضمان عدم تعرضنا للمفاجأة".

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مساء الخميس اجتماعا أمنيا مصغرا بمشاركة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، لبحث التطورات.

ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن الاجتماع اعتيادي، وجرى تحديده في ظل التوترات الأمنية الراهنة.
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