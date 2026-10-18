بعد الحرب ومقتل سلفه.. وزير جديد للدفاع في إيران

أصبح مهرداد أخلاقي، المشمول بعقوبات من ، رسميا الأحد وزيرا جديدا للدفاع في ، بعد مقتل سلفه في بداية الحرب التي شنتها وإسرائيل في 28 شباط/فبراير.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن مجلس الشورى (البرلمان) في تصويت على تعيين أخلاقي وزيرا للدفاع وإسناد المسلحة، بعدما شغل المنصب بالإنابة العميد في الحرس الثوري مجيد ابن الرضا الذي عمل نائبا للوزير السابق الراحل عزيز نصير زاده.



وفقا للموقع الإلكتروني للحكومة، صادق 237 عضوا في مجلس الشورى على تعيين أخلاقي من أصل 277 شاركوا في التصويت.



وهو يخلف بذلك المسؤول المخضرم في قطاع الدفاع نصير زاده الذي قُتل في الضربة الأولى خلال الحرب إلى جانب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وعدد من كبار العسكريين، على مقر إقامة المرشد الأعلى في مجمع وسط .



وقال أخلاقي قبل التصويت، بحسب إيسنا، إنه "إذا منحني الثقة، فستقع على عاتقي مسؤولية في مرحلة حساسة".



أضاف "في مثل هذه الظروف، يتطلب الدفاع عن البلاد فهما دقيقا للبيئة المحيطة، وإدراكا لمنطق التطورات الجارية، وتحديد الاتجاهات المؤثرة، والاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات المستقبلية المحتملة".



ورغم أنه لا يحمل رتبة عسكرية، فقد أمضى أخلاقي 42 عاما في وزارة الدفاع، وترأس منذ عام 2013 منظمة الصناعات الدفاعية الحكومية.