أرجوحة الموت على الأسلاك الكهربائية (فيديو)

أصبح مهرداد أخلاقي، المشمول بعقوبات من الأمم المتحدة، رسميا الأحد وزيرا جديدا للدفاع في إيران، بعد مقتل سلفه في بداية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير.