أرجوحة الموت على الأسلاك الكهربائية (فيديو)

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن الهجرة تقف وراء الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، داعياً إلى "إغلاق الحدود"، وذلك غداة احتجاجات واسعة النطاق تخللتها أعمال عنف، وفق وكالة "فرانس برس".
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "مقترح طهران المقدم إلى الولايات المتحدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز لا يزال مطروحا"، داعيا "واشنطن إلى الموافقة على الشروط الإيرانية تمهيدا لاستئناف المحادثات بين البلدين".
أصبح مهرداد أخلاقي، المشمول بعقوبات من الأمم المتحدة، رسميا الأحد وزيرا جديدا للدفاع في إيران، بعد مقتل سلفه في بداية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير.