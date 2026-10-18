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الشرق الأوسط والعالم

"لن يخذلكم أبداً".. ترامب يعلن دعمه لـ نتنياهو في الانتخابات

2026-10-18 | 10:55
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&quot;لن يخذلكم أبداً&quot;.. ترامب يعلن دعمه لـ نتنياهو في الانتخابات
"لن يخذلكم أبداً".. ترامب يعلن دعمه لـ نتنياهو في الانتخابات

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، ما يلي:

 إلى شعب إسرائيل العظيم:

لقد كان بيبي نتنياهو رئيس وزراء محارباً عظيماً، وشريكًا أعظم من أجل السلام في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تردّد منذ 51 عامًا هتاف: الموت لإسرائيل، الموت لأميركا! سندمّر الشيطان الصغير والشيطان الأكبر. أيّ دولة يمكنها البقاء حين يُسمح بإطلاق عبارات كهذه؟ ففي نهاية المطاف، تتحوّل هذه العبارات دائمًا إلى واقع. لم تكن سوى مسألة وقت قبل أن تنفّذ إيران ذلك الوعيد المشؤوم، لكنها تعرّضت لتدمير ممنهج، عسكريًا وماليًا، وما لم تغيّر سلوكها سريعًا، فسنُكمل المهمة قريبًا.

إذا تولّى قيادة إسرائيل الشخص الخطأ، أيّ شخص غير بيبي، فسيتعيّن على أميركا أن تنجز هذا العمل بمفردها، وأنا لا أميل إلى ذلك. لقد كان بيبي نتنياهو قوياً وشجاعاً ولامعاً في مواجهة معارضة هائلة، بما فيها معارضة من داخل إسرائيل نفسها. وعلى الرغم من ذلك كله، صمد، بل ازداد نجاحاً!

لقد راقبت بيبي في أشدّ الظروف صعوبة. كان الرجال والنساء العاديون سينهارون تحت الضغط في مثل هذه الظروف، لكن بيبي لم ينهَر، بل ازداد قوة، ولا يزال يحتفظ بالقوة نفسها اليوم. هذا هو نوع الشريك الذي تطالب الولايات المتحدة الأميركية بأن يكون لها في إسرائيل، البلد الذي قدّمت له الكثير.

أرجو اعتبار هذه الرسالة إعلاناً عن تأييدي الكامل والمطلق لبيبي نتنياهو في سباقه المقبل لإعادة انتخابه رئيساً لوزراء إسرائيل.

بيبي نتنياهو لن يخذلكم أبداً!
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"لن يخذلكم أبداً".. ترامب يعلن دعمه لـ نتنياهو في الانتخابات

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