"لن يخذلكم أبداً".. ترامب يعلن دعمه لـ نتنياهو في الانتخابات

كتب الرئيس الأميركي ، عبر منصة "تروث سوشال"، ما يلي:



إلى شعب العظيم:



لقد كان بيبي نتنياهو رئيس وزراء محارباً عظيماً، وشريكًا أعظم من أجل السلام في مواجهة الجمهورية الإسلامية ، التي تردّد منذ 51 عامًا هتاف: الموت لإسرائيل، الموت لأميركا! سندمّر الشيطان الصغير والشيطان الأكبر. أيّ دولة يمكنها البقاء حين يُسمح بإطلاق عبارات كهذه؟ ففي نهاية المطاف، تتحوّل هذه العبارات دائمًا إلى واقع. لم تكن سوى مسألة وقت قبل أن تنفّذ ذلك الوعيد المشؤوم، لكنها تعرّضت لتدمير ممنهج، عسكريًا وماليًا، وما لم تغيّر سلوكها سريعًا، فسنُكمل المهمة قريبًا.



إذا تولّى قيادة إسرائيل الشخص الخطأ، أيّ شخص غير بيبي، فسيتعيّن على أميركا أن تنجز هذا العمل بمفردها، وأنا لا أميل إلى ذلك. لقد كان بيبي نتنياهو قوياً وشجاعاً ولامعاً في مواجهة معارضة هائلة، بما فيها معارضة من داخل إسرائيل نفسها. وعلى الرغم من ذلك كله، صمد، بل ازداد نجاحاً!



لقد راقبت بيبي في أشدّ الظروف صعوبة. كان الرجال والنساء العاديون سينهارون تحت الضغط في مثل هذه الظروف، لكن بيبي لم ينهَر، بل ازداد قوة، ولا يزال يحتفظ بالقوة نفسها . هذا هو نوع الشريك الذي تطالب الأميركية بأن يكون لها ، البلد الذي قدّمت له الكثير.



أرجو اعتبار هذه إعلاناً عن تأييدي الكامل والمطلق لبيبي نتنياهو في سباقه المقبل لإعادة انتخابه رئيساً لوزراء إسرائيل.



بيبي نتنياهو لن يخذلكم أبداً!