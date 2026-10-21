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ماكرون: الرياض تتعهد توفير إمدادات إضافية من الديزل طالما كان ذلك ضروريا
2026-10-21 | 09:43
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ماكرون: الرياض تتعهد توفير إمدادات إضافية من الديزل طالما كان ذلك ضروريا
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