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الشرق الأوسط والعالم

الجنوب تحت خطر البقاء الاسرائيلي الطويل.. تشدد أكبر تجاه "حزب الله"؟ (تقرير أميركي)

2026-10-25 | 04:03
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الجنوب تحت خطر البقاء الاسرائيلي الطويل.. تشدد أكبر تجاه &quot;حزب الله&quot;؟ (تقرير أميركي)
الجنوب تحت خطر البقاء الاسرائيلي الطويل.. تشدد أكبر تجاه "حزب الله"؟ (تقرير أميركي)

حذّر تقرير نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية من أن إسرائيل تتجه نحو تكريس احتلال طويل الأمد لأجزاء من جنوب لبنان.

وبحسب التقرير الذي أعدّه المحلل في السياسة الخارجية ألكسندر لانغلوا، فإن "الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان يتحوّل تدريجياً إلى احتلال مفتوح، قد يعيد إنتاج تجربة الاحتلال التي استمرت 18 عاماً، ولكن في ظروف إقليمية أكثر خطورة وتعقيداً".

ويستشهد الكاتب باستطلاعات تفيد بأن نحو 80% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون استمرار العمليات العسكرية في لبنان، وهو ما يساعد في تفسير إعلان مسؤولين كبار في حكومة بنيامين نتنياهو أن الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان وسوريا وغزة قد يستمر إلى أجل غير مسمى.

أما على المستوى الأميركي، فيشير التقرير إلى أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب، تبقى شديدة الانحياز إلى إسرائيل، ولا تعتبر مواجهة سياساتها أولوية في معظم الحالات، ويحذّر من أن الانتخابات النصفية الأميركية قد تدفع البيت الأبيض إلى وضع الملف اللبناني جانباً.

ولا يرى التقرير أن "وصول المعارضة الإسرائيلية إلى الحكم سيضمن تغييراً جوهرياً، لأن عدداً من أحزابها يتبنّى مواقف متشددة تجاه حزب الله، قد لا تقل حدّة عن مواقف الحكومة الحالية".
 
 
 
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