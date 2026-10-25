إسرائيل تستعدّ للاقتراع.. من يصوّت ومتى حسم النتائج؟

يتوجّه الإسرائيليون بعد غد الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026 إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الكنيست الـ26، وسط منافسة 38 قائمة على 120 مقعداً، وإجراءات استثنائية مرتبطة بالحرب واستدعاء جنود الاحتياط، بحسب لجنة الانتخابات المركزية .



من يحقّ له التصويت؟



تشير بيانات لجنة الانتخابات المركزية إلى أنّ نحو 7.3 ملايين ناخب يحقّ لهم الاقتراع، بزيادة صافية تتجاوز 543 ألفاً مقارنة بانتخابات تشرين الثاني 2022. ويشمل ذلك كل إسرائيلي بلغ 18 عاماً وأُدرج اسمه في سجل الناخبين، بمن فيهم الحاصلون على الجنسية والمستوطنون في الأراضي المحتلة.



ونقلت صحيفة "هآرتس" عن دائرة الإحصاء المركزية أنّ نحو 6.5 ملايين ناخب يقيمون داخل ، مقابل نحو 810 آلاف في الخارج.



وأظهرت بيانات الدائرة التي نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ اليهود يشكّلون 77% من الناخبين المقيمين داخل إسرائيل، والعرب، بمن فيهم المسلمون والمسيحيون والدروز، 18%، فيما تندرج النسبة المتبقية ضمن فئات أخرى.



وقدّر المعهد للديمقراطية عدد الذين يصوّتون للمرة الأولى بنحو 640 ألفاً، مقابل نحو 595 ألفاً في تحليل لشركة "بوينتس" نشره موقع "والا".



وبموجب القواعد الانتخابية الإسرائيلية، لا يُتاح للناخبين المقيمين في الخارج التصويت من أماكن إقامتهم، باستثناء فئات محدّدة، أبرزها موظفو الدولة والبعثات الرسمية وعائلاتهم المستحقّة.



كيف يجري الاقتراع؟



خصصت لجنة الانتخابات المركزية أكثر من 12 ألف صندوق اقتراع عادي، إضافة إلى صناديق خاصة بالجيش والمستشفيات والسجون ومؤسسات الرعاية. وأفاد موقع "والا" بأنّ 6208 صناديق جُهّزت لذوي الإعاقة الحركية، بينها 3620 صندوقاً خاصاً تتيح للمستحقّين التصويت خارج مراكزهم الأصلية.



وبحسب ترتيبات الاقتراع، تفتح معظم المراكز من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويُعدّ يوم الانتخابات عطلة رسمية، مع السماح للموجودين في الطوابير عند الإغلاق بالإدلاء بأصواتهم.



ويقضي النظام الانتخابي الإسرائيلي بأن يختار الناخب قائمة حزبية مغلقة، من دون انتخاب رئيس الحكومة مباشرة. وتُوزّع المقاعد وفق التمثيل النسبي بين القوائم التي تتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% من الأصوات الصحيحة.



وأوضح المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، في دراسة، أنّه يمكن تمديد التصويت في صناديق محدّدة لظروف استثنائية، ضمن ضوابط قانونية، على ألّا يتجاوز التمديد 24 ساعة بعد موعد الإغلاق القانوني.



أصوات قد تؤثّر في النتيجة



تستعدّ لجنة الانتخابات لمعالجة نحو 650 ألف مظروف مزدوج، تُستخدم لتصويت الجنود والاحتياط والمرضى والسجناء وبعض وذوي الإعاقة وغيرهم ممّن يقترعون خارج مراكزهم الأصلية.



وتتيح هذه الآلية التحقّق من بيانات الناخب ومنع التصويت المكرّر مع الحفاظ على سرّية اختياره. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ هذه الأصوات قد تعادل نحو 15 مقعداً، ما يمنح فرزها أهمية خاصة للأحزاب القريبة من نسبة الحسم.



متى تظهر النتائج؟



أعلنت لجنة الانتخابات المركزية حظر نشر استطلاعات انتخابية منذ نهاية الجمعة 23 تشرين الأول وحتى إغلاق الصناديق. وتنشر القنوات الإسرائيلية استطلاعات الخروج عند العاشرة مساء الثلاثاء، لكنها تبقى تقديرات وليست نتائج رسمية.



وبحسب آلية الفرز والمواعيد المعلنة، تظهر النتائج الأولية تدريجياً خلال الليل وصباح الأربعاء، فيما يستمر فرز المظاريف المزدوجة والتدقيق خلال الأيام التالية، على أن تُنشر النتائج الرسمية النهائية في موعد أقصاه الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026. لذلك، قد تكشف ليلة الانتخابات اتجاه التصويت من دون أن تحسم التوزيع النهائي للمقاعد.