الذكاء الاصطناعي يضرب مجددًا.. 60 ألف موظف في دائرة الخطر

إنهاء خدمتهم طوعا، في إطار مساعي عملاق التكنولوجيا لخفض التكاليف بالتزامن مع ضخ استثمارات كبيرة في .وقال متحدث " ": "إن يشمل موظفين في فرق محددة بالولايات المتحدة وكندا والهند وبريطانيا، ممن يشغلون مناصب من مستوى فما دون، فيما تُستثنى منه فئات معينة، بينها بعض العاملين في مراكز البيانات والمبيعات والتسويق".