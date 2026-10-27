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الشرق الأوسط والعالم

بعد الانتخابات الإسرائيلية.. 4 سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة

2026-10-27 | 18:09
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بعد الانتخابات الإسرائيلية.. 4 سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة
بعد الانتخابات الإسرائيلية.. 4 سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة

شهدت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، الثلاثاء، نسبة مشاركة بلغت 77.7%، وهي الأعلى منذ عقود، وسط تقارب بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعارضة.

وأظهرت استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع تقدّم المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت بحصولها على ما بين 52 و53 مقعدًا، مقابل نحو 50 مقعدًا لمعسكر نتنياهو، فيما حصدت القائمتان العربيتان ما بين 17 و18 مقعدًا.

وفي ظل غياب أغلبية واضحة تبلغ 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، تبرز أربعة سيناريوهات محتملة لتشكيل الحكومة المقبلة:

1- تشكيل ائتلاف حكومي: تبدأ الأحزاب مفاوضات لتأمين أغلبية 61 مقعدًا، على أن يكلّف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة، وليس بالضرورة زعيم الحزب الأكبر.

2- حكومة أقلية: قد تتمكن المعارضة بقيادة آيزنكوت من تشكيل حكومة بدعم خارجي من الأحزاب العربية، من دون مشاركتها المباشرة في الائتلاف، خصوصًا مع استعداد حزب "راعم" للتعاون معها.

3- حكومة وحدة وطنية: يبقى احتمال التحالف بين نتنياهو وآيزنكوت قائمًا نظريًا، رغم الخلافات السياسية الحادة، بهدف تشكيل حكومة واسعة تستبعد الأحزاب المتشددة.

4- انتخابات جديدة: في حال فشل جميع المرشحين في تشكيل حكومة، قد تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة، على غرار الأزمات السياسية التي شهدتها بين عامَي 2019 و2021.

وبحسب الإجراءات المعتمدة، يُمنح المرشح المكلّف 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافيًا.

 

وتبقى النتائج النهائية للانتخابات والمفاوضات بين الأحزاب العامل الحاسم في تحديد هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

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