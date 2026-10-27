بعد الانتخابات الإسرائيلية.. 4 سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة

1- تشكيل ائتلاف حكومي: تبدأ الأحزاب مفاوضات لتأمين أغلبية 61 مقعدًا، على أن يكلّف الرئيس إسحق هرتسوغ الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة، وليس بالضرورة زعيم الحزب الأكبر.

2- حكومة أقلية: قد تتمكن بقيادة آيزنكوت من تشكيل حكومة بدعم خارجي من الأحزاب ، من دون مشاركتها المباشرة في الائتلاف، خصوصًا مع استعداد حزب "راعم" للتعاون معها.

3- حكومة وحدة وطنية: يبقى احتمال التحالف بين وآيزنكوت قائمًا نظريًا، رغم الخلافات السياسية الحادة، بهدف تشكيل حكومة تستبعد الأحزاب المتشددة.

4- انتخابات : في حال فشل جميع المرشحين في تشكيل حكومة، قد تتجه إلى انتخابات جديدة، على غرار الأزمات السياسية التي شهدتها بين عامَي 2019 و2021.

وبحسب الإجراءات المعتمدة، يُمنح المرشح المكلّف 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافيًا.

وتبقى النتائج النهائية للانتخابات والمفاوضات بين الأحزاب العامل الحاسم في تحديد هوية رئيس الحكومة المقبلة.