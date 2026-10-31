الشيباني: سوريا لن تكون مصدر تهديد لدول الجوار



أكد أن بلاده لن تكون مصدراً لتهديد أمن الإقليم أو دول الجوار، مشدداً على أن تقف سداً أمام أي محاولات لتحويل أراضيها إلى منصات تهدد محيطها الإقليمي.