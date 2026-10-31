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مجتبى خامنئي لقادته العسكريين: نسعى لتشكيل نظام سياسي وأمني جديد في غرب آسيا
2026-10-31 | 06:37
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مجتبى خامنئي لقادته العسكريين: نسعى لتشكيل نظام سياسي وأمني جديد في غرب آسيا
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