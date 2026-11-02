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الشرق الأوسط والعالم

معاريف: حزب الليكود يدرس مقترحا للتناوب على رئاسة الحكومة بدعم من الرئيس الإسرائيلي

2026-11-02 | 06:08
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معاريف: حزب الليكود يدرس مقترحا للتناوب على رئاسة الحكومة بدعم من الرئيس الإسرائيلي
معاريف: حزب الليكود يدرس مقترحا للتناوب على رئاسة الحكومة بدعم من الرئيس الإسرائيلي
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معاريف: حزب الليكود يدرس مقترحا للتناوب على رئاسة الحكومة بدعم من الرئيس الإسرائيلي

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