3 خطوط حمراء تحاصر ليبرمان.. كيف تُحلّ عقدة الحكومة في اسرائيل؟ (معاريف)

أفادت صحيفة "معاريف" بأن حزب الليكود طرح أفكاراً لتشكيل الحكومة المقبلة، بينها التناوب على رئاستها بين وأفيغدور ليبرمان، أو انتقال إلى منصب رئاسة الدولة، من دون تقديم اقتراح رسمي حتى الآن. وأشارت إلى أن ليبرمان رفض فكرة التناوب لعدم ثقته بنتنياهو.



وبحسب الصحيفة، يواجه ليبرمان مأزقاً سياسياً بسبب تمسّكه بثلاثة خطوط حمراء: عدم المشاركة في حكومة مع ، وعدم دعم حكومة تعتمد على الأحزاب ولو من خارجها، وعدم الجلوس مع الأحزاب الحريدية. ورأت أن نتائج الانتخابات قد تفرض عليه بعض هذه الشروط أو البقاء خارج دائرة صنع القرار.



وأوضحت "معاريف" أن أحزاب كتلة التغيير الأربعة تمتلك مجتمعة 41 مقعداً، يرتفع عددها إلى 48 بانضمام حزب " بيتنا" بزعامة ليبرمان، وهو أقل من الأغلبية البالغة 61 مقعداً.



وأضافت أن المقربين من غادي آيزنكوت يدرسون إمكانية تشكيل حكومة أقلية، بشرط حصولها في تصويت الثقة على أصوات مؤيدة تفوق . ومن السيناريوهات المطروحة، وفق الصحيفة، تأييد 49 نائباً مقابل معارضة 46، مع امتناع حزبَي " التوراة الموحدة" و"راعم" عن التصويت.