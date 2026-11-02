ترامب: لم نوجه الضربة القاضية لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض معنا

ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لم أتخذ قرارا بعد بشأن إيران و طهران تريد اتفاقا

ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لم أتخذ قرارا بعد بشأن إيران و طهران تريد اتفاقا