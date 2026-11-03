عبدول السيد: أشعر بالتفاؤل بشأن موقفنا في الانتخابات لكن الفوز ليس محسوما والقرار النهائي بيد الناخبين

يعقوبيان لـ#وهلق_شو: لو وافق "حزب الله" على وضع ورقة السلاح بيد المفاوض اللبناني لكان موقف لبنان أقوى في المفاوضات لكن هذه الورقة بيد إيران وهذا يؤدي إلى إضعاف موقفنا