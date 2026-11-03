تحذيرات من الضربة النووية.. وإرشادات للمواطنين في إيران تحسّباً للأسوأ!

وتوصي الإرشادات بدخول أقرب مبنى بعد مرور موجة الانفجار، وعدم البقاء للمشاهدة أو التصوير، وتجنّب الاحتماء داخل السيارات، والابتعاد عن النوافذ والجدران الخارجية.

وتشمل الاغتسال بماء فاتر وصابون واستخدام شامبو عادي من دون بلسم، أو تنظيف الوجه واليدين والجلد المكشوف بالماء أو المناديل المبلّلة عند تعذّر الاستحمام.

كما تدعو إلى استخدام المياه المعبّأة والأطعمة المغلّفة، والاستعداد للبقاء في الملجأ 24 ساعة على الأقل، والانتقال إلى ملجأ أكثر أماناً إذا اندلعت نيران في المبنى أو برز خطر انهياره.

وتشدّد على عدم افتراض زوال الخطر بعد انقضاء هذه المدة، وضرورة متابعة الإعلانات الرسمية وبيانات لمعرفة توقيت الخروج ومساره الآمن