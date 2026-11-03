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ولاية نورث كارولاينا: عدد الناخبين وصل لـ 52.3% قبل 3 ساعات من الإغلاق
2026-11-03 | 17:08
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ولاية نورث كارولاينا: عدد الناخبين وصل لـ 52.3% قبل 3 ساعات من الإغلاق
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