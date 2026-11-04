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الديمقراطيون يحققون أغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم بـ54 مقعدا مقابل 44 مقعدا للجمهوريين من أصل 100 مع استمرار عمليات فرز الأصوات
الديمقراطيون يحققون أغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم بـ54 مقعدا مقابل 44 مقعدا للجمهوريين من أصل 100 مع استمرار عمليات فرز الأصوات
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد يضم وزراء الخارجية والدفاع والمالية ورئيس الاستخبارات العامة
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2026-11-03 | 23:45
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أسوشيتد برس: النتائج الأولية تشير إلى فوز الديمقراطيين بـ 51 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 39 للجمهوريين
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