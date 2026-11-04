أسوشيتد برس: النتائج الأولية تشير إلى فوز الديمقراطيين بـ 51 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 39 للجمهوريين

الديمقراطيون يحققون أغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم بـ54 مقعدا مقابل 44 مقعدا للجمهوريين من أصل 100 مع استمرار عمليات فرز الأصوات

الديمقراطيون يحققون أغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم بـ54 مقعدا مقابل 44 مقعدا للجمهوريين من أصل 100 مع استمرار عمليات فرز الأصوات