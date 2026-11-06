تهديدات بالقنابل تتكرر في الأجواء الأوروبية.. 20 رحلة في دائرة الإنذارات

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مجمل التهديدات، إلا أن بعضها، الذي استهدف مطارَي وصوفيا، حمل توقيع مجموعة تطلق على نفسها اسم «مقاتلي دولة الذكور»، في إشارة محتملة إلى حركة روسية قومية متطرفة، من دون التمكن من التحقق من صلتها الفعلية بالتهديدات.

وفي ، أعلن مطار برمنغهام تلقي تهديد مماثل تبيّن أنه بلاغ كاذب، فيما أكد مطار هيثرو في تلقي تهديد اعتُبر غير ذي مصداقية.

وفي ، أعلن سلاح الجو أن مقاتلتين فرنسيتين رافقتا طائرة تابعة لشركة "إير لينغوس" الإيرلندية فوق منطقة النورماندي، أثناء رحلتها من دبلن إلى روما، عقب إنذار صادر عن السلطات .