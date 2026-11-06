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الشرق الأوسط والعالم

تهديدات بالقنابل تتكرر في الأجواء الأوروبية.. 20 رحلة في دائرة الإنذارات

2026-11-06 | 05:56
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تهديدات بالقنابل تتكرر في الأجواء الأوروبية.. 20 رحلة في دائرة الإنذارات
تهديدات بالقنابل تتكرر في الأجواء الأوروبية.. 20 رحلة في دائرة الإنذارات

أعلنت الشرطة البرتغالية أن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كان من المقرر أن تقلع من لشبونة إلى روما صباح الجمعة، تلقت تهديداً بوجود متفجرات على متنها، تبيّن لاحقاً أنه كاذب.

وأوضحت الشرطة أن الإنذار صدر بينما كانت الطائرة لا تزال في رحلتها السابقة من روما إلى لشبونة، مشيرةً إلى أن وحدة خاصة أجرت تفتيشاً أمنياً للطائرة، من دون العثور على أي عبوة ناسفة أو جسم مشبوه. كما أُعيد تفتيش جميع الركاب وأمتعتهم، من دون تسجيل أي أمر غير طبيعي.

ويأتي الحادث في إطار سلسلة إنذارات مماثلة طالت 20 رحلة جوية على الأقل حتى عصر الخميس، معظمها تابعة لشركات طيران منخفضة التكلفة. وأكدت السلطات وشركات الطيران أن جميع الطائرات، بينها ثلاث اضطرت إلى تغيير مساراتها، هبطت بسلام، من دون العثور على أي متفجرات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مجمل التهديدات، إلا أن بعضها، الذي استهدف مطارَي روما وصوفيا، حمل توقيع مجموعة تطلق على نفسها اسم «مقاتلي دولة الذكور»، في إشارة محتملة إلى حركة روسية قومية متطرفة، من دون التمكن من التحقق من صلتها الفعلية بالتهديدات.

وفي بريطانيا، أعلن مطار برمنغهام تلقي تهديد مماثل تبيّن أنه بلاغ كاذب، فيما أكد مطار هيثرو في لندن تلقي تهديد اعتُبر غير ذي مصداقية.

وفي فرنسا، أعلن سلاح الجو أن مقاتلتين فرنسيتين رافقتا طائرة تابعة لشركة "إير لينغوس" الإيرلندية فوق منطقة النورماندي، أثناء رحلتها من دبلن إلى روما، عقب إنذار صادر عن السلطات الإيطالية.

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