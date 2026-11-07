أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
عرض نتائج البحث
Enter
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
06:27
أمطار رعدية وثلوج.. متى ينحسر المنخفض عن لبنان؟
05:50
جريمة قتل في سدّ البوشرية؟ قوى الأمن تكشف الحقيقة
05:34
محوّل كهربائي يُثير أزمة بين الجنوب والبقاع.. والجيش يتدخّل
04:42
سرقة بأكثر من 250 ألف دولار.. الأمن يكشف المتورّطين
04:09
بالهتافات والأهازيج.. الجمهور يقاطع عبدول السيد (شاهد الفيديو)
الشرق الأوسط والعالم
وكالة الأنباء الإيرانية: دفاعات الجيش أسقطت اليوم مسيرة أميركية من طراز إم كيو 9 بأجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد
2026-11-07 | 05:23
A-
A+
وكالة الأنباء الإيرانية: دفاعات الجيش أسقطت اليوم مسيرة أميركية من طراز إم كيو 9 بأجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد
مقالات ذات صلة
وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجارين من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد
وكالة الأنباء الإيرانية: دوي 5 انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد
وكالة الأنباء الإيرانية: بعض سكان جزيرة قشم أفادوا برصد تحليق طائرتين في سماء الجزيرة
وكالة الأنباء الإيرانية: دفاعات الجيش أسقطت اليوم مسيرة أميركية من طراز إم كيو 9 بأجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد
الشرق الأوسط والعالم
الأنباء
الإيرانية:
دفاعات
الجيش
أسقطت
اليوم
مسيرة
أميركية
بأجواء
جزيرة
جنوبي
البلاد
العودة الى الأعلى
البطريرك الراعي خلال لقائه السفير الفرنسي باتريك دوريل: نخشى توسّع المواجهات العسكرية في المنطقة وانعكاساتها على لبنان
وزير الخارجية التركي: تحالف مكة الدفاعي هدفه خفض التصعيد في المنطقة وتعزيز قدرات الدول الأعضاء
اقرأ ايضا في الشرق الأوسط والعالم
06:24
تحالف النقابات الفرنسية: تحركات الثلاثاء تأتي ردا على استثناء أجور الوظيف العمومي من نقاشات الحكومة مع أرباب العمل والنقابات
06:24
تحالف النقابات الفرنسية: تحركات الثلاثاء تأتي ردا على استثناء أجور الوظيف العمومي من نقاشات الحكومة مع أرباب العمل والنقابات
05:32
البطريرك الراعي خلال لقائه السفير الفرنسي باتريك دوريل: نخشى توسّع المواجهات العسكرية في المنطقة وانعكاساتها على لبنان
05:32
البطريرك الراعي خلال لقائه السفير الفرنسي باتريك دوريل: نخشى توسّع المواجهات العسكرية في المنطقة وانعكاساتها على لبنان
03:49
وزير الخارجية التركي: تحالف مكة الدفاعي هدفه خفض التصعيد في المنطقة وتعزيز قدرات الدول الأعضاء
03:49
وزير الخارجية التركي: تحالف مكة الدفاعي هدفه خفض التصعيد في المنطقة وتعزيز قدرات الدول الأعضاء
يحدث الآن
أخبار لبنان
06:27
أمطار رعدية وثلوج.. متى ينحسر المنخفض عن لبنان؟
الشرق الأوسط والعالم
06:24
تحالف النقابات الفرنسية: تحركات الثلاثاء تأتي ردا على استثناء أجور الوظيف العمومي من نقاشات الحكومة مع أرباب العمل والنقابات
فن و منوعات
06:19
حصرياً للجديد.. خالد الصاوي يكشف الأدوار التي رفضها ويروي تفاصيل نجاته من الموت
اخترنا لكم
أخبار لبنان
06:27
أمطار رعدية وثلوج.. متى ينحسر المنخفض عن لبنان؟
أخبار لبنان
04:42
سرقة بأكثر من 250 ألف دولار.. الأمن يكشف المتورّطين
الشرق الأوسط والعالم
02:46
خطّة نتنياهو تنكشف بالخطأ.. وواشنطن تمنع تنفيذها
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-10-31
مصادر القوات للجديد: وزراء القوات سينسحبون من الجلسة المقبلة في حال لم يُطرح بند إحالة الملف إلى المجلس العدلي على التصويت
2026-10-30
منة فضالي تلوّح باعتزال الفن وبيع ممتلكاتها ومغادرة مصر مع والدتها!
2026-09-11
الإعدام أم السجن؟ محكمة النقض تحسم مصير سارة خليفة في قضيتين
2026-10-30
انخفاض أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
2026-10-21
بكاء ارملة هاني شاكر في اول ظهور لها بدونه بعد وفاته
2026-11-05
رويترز عن مسؤول إيراني رفيع: الولايات المتحدة تنظر في مقترح إيران النووي
بالفيديو
بالفيديو
03:28
الموجز الاخباري من قناة الجديد
12:54
مقدمة النشرة المسائية 06-11-2026
10:08
موجز الأخبار من قناة الجديد
08:03
موجة نشل وسلب تضرب بيروت.. ووزير الداخلية يشرح الواقع في المناطق (شاهد الفيديو)
07:50
الحدث - جاد دميان - الحلقة الكاملة
07:39
مباشر | مؤتمر صحافي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
05:50
جريمة قتل في سدّ البوشرية؟ قوى الأمن تكشف الحقيقة
أخبار لبنان
05:50
جريمة قتل في سدّ البوشرية؟ قوى الأمن تكشف الحقيقة
أخبار لبنان
01:14
بسبب منشورات عن حزب الله.. قنصل لبنان غير مرغوب فيه أميركياً
أخبار لبنان
01:14
بسبب منشورات عن حزب الله.. قنصل لبنان غير مرغوب فيه أميركياً
أخبار لبنان
03:17
لأول مرة.. مصرف الإسكان يطلق قروضاً للمنازل الجاهزة
أخبار لبنان
03:17
لأول مرة.. مصرف الإسكان يطلق قروضاً للمنازل الجاهزة
أخبار لبنان
00:45
استنفار أمني و إجراءات مشدّدة لحماية مواقع حسّاسة! (الجمهورية)
أخبار لبنان
00:45
استنفار أمني و إجراءات مشدّدة لحماية مواقع حسّاسة! (الجمهورية)
الشرق الأوسط والعالم
02:46
خطّة نتنياهو تنكشف بالخطأ.. وواشنطن تمنع تنفيذها
الشرق الأوسط والعالم
02:46
خطّة نتنياهو تنكشف بالخطأ.. وواشنطن تمنع تنفيذها
أخبار لبنان
12:55
عصابات السلب والنشل تحت الملاحقة.. 5 مطلوبين في قبضة قوى الأمن
أخبار لبنان
12:55
عصابات السلب والنشل تحت الملاحقة.. 5 مطلوبين في قبضة قوى الأمن
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026