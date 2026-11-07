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الرئيس الإسرائيلي يكلف آيزنكوت رسميا بتشكيل الحكومة
2026-11-07 | 14:28
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الرئيس الإسرائيلي يكلف آيزنكوت رسميا بتشكيل الحكومة
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