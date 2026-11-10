وزير الخارجية الفرنسي: خطر التصعيد بين واشنطن وإيران "لم يستبعد تماما"

عراقجي: لا يمكن إنهاء الحرب من خلال العمل العسكري أو العقوبات والحل يكمن في الدبلوماسية وتلبية شروط إيران

عراقجي: لا يمكن إنهاء الحرب من خلال العمل العسكري أو العقوبات والحل يكمن في الدبلوماسية وتلبية شروط إيران