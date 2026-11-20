وفي سياق حديثه عن الحرب على ، عبّر عن ارتياحه للموقف السعودي والمصري والأردني، قائلا: "الآن، أنا مرتاح للموقف السعودي والمصري والأردني من الحرب على لبنان، فعندما يكون القادة العرب بعيدين عن المشكلة، يعطون إيران مجالا للتدخل في الشأن ، ويبقى العرب على الهامش".

ويُثير التاريخ الذي ذكرته رغد صدام حسين تساؤلاً بشأن الحرب المقصودة في المقتطفات، إذ يسبق 12 تموز 2006، تاريخ اندلاع حرب تموز، بـ12 يوماً.



كما أشار إلى ما وصفه بتحسن الموقفين الشعبي والرسمي العربي، قائلاً: "الوضع الشعبي العربي ممتاز، والوضع الرسمي العربي بدأ يتحرك بشكل جيد بعد مقاومة الاحتلال في العراق، والأمة لا نخاف عليها".



وفي حديثه عن الأوضاع الأمنية في العراق قبل الغزو والاحتلال، كتب: "كان العراق مهددا بالإرهاب قبل الغزو والاحتلال، سواء ما يسمونه الإرهاب السني أو الإرهاب ".



وتضمنت المذكرات أيضا إشارة إلى اليمن، إذ ورد فيها: "بعد احتلال اليمن من قبل الإيرانيين، انتقل عدد كبير من أهل اليمن إلى العراق، وتعاون معهم العراقيون على طرد الإيرانيين من اليمن".



وعلى صعيد العلاقات بين مكونات المجتمع العراقي، عبّر صدام حسين عن سروره بما وصفه بالأخبار الجيدة عن الشعب الكردي والعرب الشيعة، قائلا: "يسرني أن أسمع أخبارا جيدة عن شعبنا الكردي، كما يسرني أن أسمع أخباراً جيدة عن إخوتنا العرب الشيعة، رغم أننا لا نؤمن بهذا التصنيف الطائفي للشعب، ولكن الاحتلال أفرز هذا التصنيف".



وفي مقطع آخر، أكد محبته لجميع مكونات الشعب، قائلا: "نحب كل شعبنا بقومياته ومذاهبه، ولازم يعرفون ذلك، الإيمان بالعروبة والدين والإنسانية تعمق في نفسي، سلامي إلى الشعب الأردني الأصيل، آلافا وملايين".



كما تطرق إلى مسألة الانتماء المذهبي، وجاء في المذكرات: "إلى هذه اللحظة لا أعرف مذهبي.. المعارك التي حصلت في خلافة سيدنا علي انتهت.. أنا على مذهب الأمة، هكذا عشنا منذ أن كنا طلابا".



وفي ما يتعلق بالنظام السياسي في العراق، تضمنت الصفحات المنشورة موقفه من الديمقراطية، إذ كتب: "أمريكا الآن أصبحت مقتنعة بأن الديمقراطية في العراق غير مفيدة، وإنما الدكتاتورية، إما من خلال انقلاب عسكري أو إيصال جنرالات إلى الحكم".