وقال كوشنر، في مقابلة مع مجلة «نيويورك»، إن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق، فإما أن تخرج من تداعيات هجوم السابع من تشرين الأول أكثر أمناً واندماجاً في العالم، وإما أن تواصل مسارها الحالي نحو العزلة الدولية.
ويأتي تحذير كوشنر، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وسط تزايد استياء إدارة ترامب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية عرقلته خطة إعادة إعمار غزة، ورفضه إطاراً لنزع سلاح حماس تدريجياً بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، إذ يشترط نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب.
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يعرقل أيضاً تفعيل الهيئات الإدارية والأمنية المفترض أن تتولى إدارة غزة بدلاً من حماس.