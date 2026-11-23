وقال كوشنر، في مقابلة مع مجلة «نيويورك»، إن تقف أمام مفترق طرق، فإما أن تخرج من تداعيات هجوم السابع من تشرين الأول أكثر أمناً واندماجاً في ، وإما أن تواصل مسارها الحالي نحو العزلة الدولية.

ويأتي تحذير كوشنر، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وسط تزايد استياء إدارة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية عرقلته خطة إعادة غزة، ورفضه إطاراً لنزع سلاح حماس تدريجياً بالتزامن مع انسحاب من القطاع، إذ يشترط نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يعرقل أيضاً تفعيل الهيئات الإدارية والأمنية المفترض أن تتولى إدارة غزة بدلاً من حماس.