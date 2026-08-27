أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026

2026-08-27 | 13:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026

بلوماسية.. "مصيّفة" على ارتفاع "تلة"/ لفَحَها الهواءُ الساخن/ فارتَفَعت حرارةُ المَيدان تصعيداً إسرائيلياً بالغارات على علي الطاهر ومحيطِه امتداداً نحو عربصاليم والنتيجةُ "عروس" الأيامِ الثلاثة شهيدة// استَعانَ الجيشُ الإسرائيلي بذريعةِ البُنيةِ العسكرية لحزبِ الله وباستهدافِ قواتِه بمسيَّرتينِ في محيط المرتَفَع/ فأَثبَتَت وقائعُ الأرض وضحاياها أنَّ المستَهدَفِين مدنيونَ بينهم طِفلة// وأمامَ تَكرارِ الذرائع وما يَنتُج عنها من تصعيد/ فإنَّ حزبَ الله مُعتَصِمٌ بالصَّمت/ فلا يؤكدُ أو ينفي/ ولا يَتبنَّى المسيّرات "اليتيمة"/ وإذا كانت حُجَّتُه أنه غيرُ مُلزَم بإعطاء تفسير/ فإنَّ الإسرائيلي يفسِّرُ المَيدانَ بحَسَبِ أهوائه/ ويفصّلُ الاعتداءاتِ على مَقاسِ انتخاباتِه/ وتحت هذا السقفِ وعلى هذه الورقة/ تَرك له الأميركيُّ هامِشَ الحركة/ وهو ما يفسِّرُ حَراكَ السفير ميشال عيسى "واعترافاتِه"// ففي موسِمِ السياحةِ الدينية/ وبعد دارِ الإفتاء/ زار دارَ الحِكمة/ حيث كرَّرَ المكرَّر بأنَّ اللبنانيين متفقون على تسليم حزبِ الله لسلاحِه/ ولا تَطلُبوا من إسرائيل تخفيفَ ضرَباتِها فيما حزبُ الله لا يُقْدِمُ على أيِّ خُطوة/ ومن حيثُ قَصَد أم لم يَقصِدْ/ تحدَّثَ عن تواصُلٍ بين رئيسِ الجمهورية وحزبِ الله سَواءً بشكلٍ مباشِر أو غيرِ مباشِر/ ومن مشيخة العقل/ أَطلقَ سهماً أصابَ زعيمَ المختارة وقال "يوم بدو ويوم ما بدو" على خلفية موقفِه من اتفاق الإطار/ وسُرعانَ ما ارتَدَّ السهمُ على مُطلِقه/ فبطريقتِه المعهودة قال جنبلاط: يبدو أنَّ السفير عيسى/ وَسَطَ أنشطتِه الثقافيةِ والسياسيةِ المختلفة/ لم يتمكنْ من قراءةِ تعليقاتي على الورقةِ المُسَمَّاةِ "الإطارَ الثلاثي"/ التي أرفُضُها/ والتي يجبُ استبدالُها باتفاقيةِ الهُدنة التي أشار إليها اتفاقُ الطائف والقرار 1701// والقرارُ عينُه رأت فيه اليونيفيل الإطارَ الأساسي لتحقيقِ الاستقرارِ في الجنوب/ من خلال احترامِ الخطِّ الأزرق ووقفِ الأعمال العَدائية وانسحابِ القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وبسطِ سلطةِ الدولة على كامل أراضيها/ أما الدولةُ فقد نأت بنفسِها اليومَ عن المَيدان كما عن مصير التفاوض/ وتفرَّغَ رئيسُها في مَعرِضِ الاحتفال بعيد الأمن العام إلى دعوةِ عناصرِ المديرية إلى عدم التأثُّرِ بمَنْ أَسماهم " التافِهين" على وسائلِ التواصل الاجتماعي/ مشيراً إلى أنَّ المؤسساتِ الناجحةَ والمثمِرة تبقى عُرضةً للانتقادات// لبنان في وادٍ/ والمنطقةُ في وادٍ آخَر/ حيث تُحتَسَبُ التطوراتُ بالنِقاط / وحيث ما إنْ يغادرُ الباكستاني حتى يعودَ القطري على ظهر مَضيقٍ إلى مَنشأِ الأزمة/ فاستَقبلت طهران الموفدَ القطري/ وبَحثت بكل مستوياتِها السياسيةِ معَ توأمِ الوَساطةِ الباكستانية/ الإطارَ المرحليَّ المقتَرح لإنشاء ممرٍّ مِلاحيٍّ مؤقتٍ ومشترك بين إيران وعُمان/ وضرورةَ عودةِ الملاحة بمَضيق هُرمُز لما كانت عليه قبل الحرب/ معَ أهميةِ مواصلةِ الجهودِ لخفضِ التصعيد ومعالجةِ الخلافاتِ بالحوار واستئنافِ المسار الدبلوماسي/ وكما في إيران حيث يقول المسؤولون إنهم يسيطرونَ على مَضيق هُرمُز وسيَهزِمونَ العدوَّ في الحرب الاقتصادية الشاملة/ فإنَّ البيتَ الأبيض يعلن أيضاً إحكامَ قبضتِه على المضيق/ وإلى الحصار البحري الذي وصَفَه بالنجاح الهائل/ أكد البيتُ الأبيض أن الرئيس ترامب يُبقي جميعَ الخِياراتِ مطروحةً على الطاولة للتعامل مع إيران// انتهى اليومُ الإيرانيُّ القطري على أنَّ السلامَ سيكونُ في مصلحة إيران والمنطقة والعالم/ ليبدأَ العصرُ الإلكتروني السوري بأولِ عمليةِ دفعٍ ببِطاقة "فيزا" ثمناً لفِنجان قهوةِ الرئيس أحمد الشرع.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

27-08-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 26-08-2026

اقرأ ايضا في النشرة

يحدث الآن

اخترنا لكم
مقدمة النشرة المسائية 26-08-2026
2026-08-26
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2026
2026-08-25
مقدمة النشرة المسائية 24-08-2026
2026-08-24
مقدمة النشرة المسائية 23-08-2026
2026-08-23
مقدمة النشرة المسائية 22-08-2026
2026-08-22
مقدمة النشرة المسائية 21-08-2026
2026-08-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026