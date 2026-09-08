أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية 08-09-2026

2026-09-08 | 13:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 08-09-2026

أدَّى السفيرُ الأميركي ميشال عيسى آخِرَ المَناسكِ الروحية في الحازمية/ وأكمَلَ "الطَّوَاف" على المرجِعيات الدينية بلقاء نائبِ رئيسِ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب/./ هي ليستِ المرةَ الأولى التي تَنفتِحُ فيها عوكر على المقرِّ المركزي الشيعي/ لكنَّ  الزيارةَ هذه المرةَ تَكتسِبُ أهميتَها من الظروفِ الحساسةِ المحيطة بها كما في ظِل الوضعِ القائم في لبنان / إنْ لناحية المسارِ التفاوضي أم لناحيةِ الضغطِ الميداني/ إضافة إلى أنها وسَّعت مرصَدَ الانفتاحِ الأميركي على الطائفة الشيعية/ بإشاراتٍ مباشِرة/ انعكَسَت بكلام عيسى عن أنَّ الولاياتِ المتحدةَ الأميركية مهتمةٌ بهواجسِ البيئة الشيعية وتريدُ مصلحتَها كما تريدُ عودةَ الأهالي إلى الجنوب /./ لقاءُ الساعةِ استماعٍ وتبادلٍ للمواقف/ "أَمَّ" فيه الشيخ الخطيب "صَلاةَ الاستسقاء" لدورٍ أميركيٍّ عادلٍ ومتوازنٍ من أجل معالجةِ الأزمة/ ودَفَع بتُهمة الإرهاب عن الشيعة/ وأكد أنَّ السلاحَ ليس رَفاهية/ إنما نتيجةُ الاحتلال / وحَمَّل السفيرَ الأميركي رسالةً مفادُها أنَّ الشيعةَ مستعدونَ لمعالجة هذا الأمر متى توفرتِ الضمانةُ والحمايةُ لمستقبلِهم ومصيرِهم/./ وعلى الصَّراحة التي رافَقَت تبادلَ وُجُهاتِ النظر/ أَعلن عيسى الاستعدادَ للتفاوضِ معَ حزبِ الله عن طريق الدولة/ وفي الوقتِ عينِه غَمَزَ من قناة الحزب / بعلامةِ استفهامٍ عن كيفيةِ الوصولِ إلى نتيجةٍ معَ قِسمٍ من الطائفة الشيعية/ لا يَفهَمُ أنَّ مصلحتَه تكمُنُ في أن يتفهّمَ ما هي مسؤولياتُه/./ لا حربَ جديدةً في لبنان، ختم عيسى الزيارة. لكنَّ الحربَ قائمة/ وإنْ من طرفٍ واحد. وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب/ كما التحضيرات لانعقاد اجتماع باريس، كان لقاءُ "الجنرالَين" في بعبدا/./ وبالتزامن معَ الحربِ النفسية التي انطلقت بُعَيد اعلانِ  سقوط علي الطاهر/  بأنَّ إسرائيل تتجهُ لاحتلال مدينة النبطية/ أفادت مصادرُ عسكريةٌ للجديد بأن للجيشِ اللبناني ثُكنةً عسكريةً قائمةً في المدينة وبهدفِ طمأنةِ الأهالي سَيَّر اليومَ دورياتٍ راجِلةً ومؤللة فيها. وبحَسَب المصادرِ عينِها/ فإنَّ تعزيزَ وجود الجيش في المنطقة حَظِيَ بتوافقٍ رئاسي ثلاثي/ معطوفٍ على ضوءٍ أخضرَ أميركيٍّ بتثبيتِ الجيش لنِقاطِه من أجل تحييد النبطية/ وتضيفُ المصادرُ أنّه وعلى الرَّغم من هذه الإجراءات فإنَّ الجيشَ لم يتلقَّ حتى اللحظة ضَماناتٍ بوقف التصعيد/ فضلاً عن أنَّ إسرائيل لا يؤتَمَنُ جانبُها/./ تَصَدَّرت عاصمةُ جبل عامل الإداريةُ واجهةَ الأحداث / ومن هنا كان نداءُ إمامِها الشيخ عبد الحسين صادق/  بأنَّ أبناءَ المدينة لن يتَوانَوْا في الدفاع عنها/ وفي الوقت عينِه دعا المنظماتِ الحقوقيةَ والإنسانيةَ والإعلامَ المحلي والدولي لزيارة النبطية برِفقة الجيش اللبناني/ للتحققِ من خُلوِّها من أيِّ أنفاقٍ أو بُنيةٍ تحتيةٍ عسكرية/./ الجنوب ومعه لبنان يعيشُ اللحظةَ باللحظة/ وإلى أن تَنقشِعَ الغيومُ من فوق روما / فإنَّ إسرائيل تَعرَّضتِ اليومَ "لهزةٍ أوروبية" / مصدرُها إحدى عشْرةَ دولةً/ فَرضت حظراً تجارياً على مُنتجاتِ المستوطَنات الإسرائيلية/ وأَقرَّت نظامَ عقوباتٍ شاملاً بحق الشركات والأفرادِ المشارِكين في توسيع الاستيطان/ بهدف القضاءِ على حل الدولتين واحتلالِ الضِفة الغربية وتهجِيرِ الفلسطينيين قَسراً/./ فهل ستُعَلِّم الصَّفعةُ الأوروبية على الخَدِّ "اليميني" الإسرائيلي//
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 08-09-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

08-09-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 07-09-2026

اقرأ ايضا في النشرة

يحدث الآن

اخترنا لكم
مقدمة النشرة المسائية 07-09-2026
2026-09-07
مقدمة النشرة المسائية 06-09-2026
2026-09-06
مقدمة النشرة المسائية 05-09-2026
2026-09-05
مقدمة النشرة المسائية 04-09-2026
2026-09-04
مقدمة النشرة المسائية 03-09-2026
2026-09-03
مقدمة النشرة المسائية 02-09-2026
2026-09-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026