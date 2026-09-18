أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية 18-09-2026

2026-09-18 | 13:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 18-09-2026

غريقٌ وحريقٌ تحت سقفِ دولةٍ واحدة// ففي مشهدٍ مستعاد عند أول زخةِ مطر/ أَسقط مجدداً ورقة التوت عن بنية تحتية مهترئة/ غرقت معها الشوارع "بشبر مي" فحوصرت والمواطنين بسيلٍ مُحمَّلٍ بالأتربةِ والنفايات وأخواتِها/ والمنخفض الجوي الذي افَتتحَ في خريفِ البلاد موسمَ "الهِجرة" نحو الشتاء/ لم تُطفئ أمطارهُ الحرائقَ المندلعة على أرضِ الواقع المعيشي/ فوصلَ لَهيبُها إلى جيوبِ المواطنين بارتفاعِ أسعارِ المواد الحارقة/ حتى بات الحصول على رغيفِ الخبز يمرُّ حُكماً بطابورِ مضيق هرمز// الأزمةُ المعيشية ليست وليدةَ لحْظتِها، لكنّ خطورتَها تتزامنُ مع ما تَمرُّ به البلاد من وضعٍ أمنيٍ مهزوز/ يفرضهُ الواقع على أرض الجنوب/ حيث وضعَ جيشُ الاحتلال الجيش اللبناني مجدداً في دائرة الاستهداف عبر التحكم بالأمتارِ والنقاطِ التي يَنتشر عليها ويتموضعُ فيها/ لبّى الجيش اللبناني نداءَ الأمان الذي أطْلقَه أهالي دير ميماس لقطفِ موسِمِ زيتونِهم/ لكن الجيشَ الإسرائيلي هدد العناصرَ وتوعد باستهدافهم المباشر/ قبل أن تُفكك الاتصالات مع مجموعةِ التنسيق العسكري الخاصة بلبنان اللَّغْم الإسرائيلي// حاول الإسرائيلي كسرَ هيبةِ الجيش الوطني على أرضه وبين ناسه/ في تحدٍّ واضح وفي ازدواجية معايير حول المطالبة بأن تكونَ المؤسسةُ العسكرية صاحبةَ الحق الحصري في بسْط سيادةِ الدولة/ والمكفول بالاتفاقيات وبالمؤتمرات المعقودة والموعودة على دعم الجيش لتنفيذ مهامه/ وآخرُها اجتماعُ باريس التحضيري، وإنْ لا يزالُ حِبْرهُ على ورق/ إلا أنه شكَّلَ خطوةً عربية ودولية لاحتضان المؤسسةِ العسكرية ومعها ملأَ فراغَ اليوم التالي لما بعد اليونيفيل/ والأجواءُ الباريسية التي رافقت الاجتماع الثلاثي ومداولاتهِ التحضيرية/ وضَعها رئيسُ الجمهورية بين يديْ رئيس الحكومة/ وعلى التهنئة بالثقةِ المتجددة للحكومة في مجلس النواب/ يحزِمُ رئيسُ الحكومة الملفات إلى نيويورك/ ويتصدرُها بحسب معلومات الجديد ملفُ اليونيفيل/ إضافةً إلى اللقاءِ مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو/ لكنّ السلامة التي ستُرافق سلامْ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة/ حجَبها الجانبُ الأميركي عن الرئيس الفلسطيني/ ولم يَمنح "أبو مازن" تأشيرةَ العبور إلى المحْفل الأممي بدعوى تقويض السلام/ فيما بنيامين نتنياهو الملاحَق كمجرمِ حربٍ وحكومتُه المتهمة بالإبادة الجماعية تُشرَعُ له أبوابُ الحضور على مِنصةٍ اعتَرفت بشهادةِ نحو مئةٍ وثمانيةٍ وخمسين صوتاً بالدولةِ الفلسطينية/ وللمفارقة فإن التأشيرة التي حجبتها الولايات المتحدة عن الرئيس الفلسطيني/ منحتها للوفد الإيراني/ ووافقت بموجبها واشنطن على إصدار تأشيرات لكبار مسؤولي النظام الإيراني لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة// فتحت واشنطن ذراعيها لاستقبال غريمها الأسبوع المقبل/ في الوقت الذي رفع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستوى التهديد ضد طهران/ وصرح لموقع أكسيوس بوقوفه أمام منعطف حاسم وأمام قرار مصيري في المواجهة مع إيران/ وبشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني// وفي التصريح عالي النبرة عينه/ جدول قراره النهائي بشأن الخطوات التالية في الحرب/ على الاجتماع المرتقب مع من أسماهم الحلفاء الإقليميين على هامش اجتماع نيويورك لاستمزاج آرائهم/ وعن سابق تجربة في الموقف ونقيضه فإن ترامب بنبرته العالية يلعب على حبال المعركة الانتخابية النصفية بخطاب استهلاكي لا يصرف سوى في الداخل الأميركي/ خصوصاً وأنه يقف على عتبة البيت الأبيض استعداداً لاستقبال "التنين الصيني".
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 18-09-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

18-09-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 17-09-2026

اقرأ ايضا في النشرة

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026